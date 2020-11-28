CБУ припинила спробу постачання контрафактних запчастин до українських вертольотів

Зловмисники привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень.

Служба безпеки України викрила протиправний механізм постачання контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт у нашій країні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Організували оборудку посадовці одного із державних авіаційних підприємств на Тернопільщині. Чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що для того, щоб "прикрити" оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання. Враховуючи, що деякі елементи обладнання знаходились у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.

Слідство встановило, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.

Зловмисники привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності, які мають доказове значення.

Нагадаємо, у січні СБУ викрила привласнення 32 мільйонів гривень під час виконання державного оборонного замовлення. Серед фігурантів справи був чинний співробітник Міноборони .Оперативники встановили, що впродовж 2017-2019 років власник одного з чернігівських комерційних підприємств уклав два договори з Міністерством оборони загальною вартістю понад 100 млн гривень. Один із контрактів передбачав постачання пристроїв для систем бойових вертольотів.За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих держбюджету, становить понад 32 млн гривень.