Завтра у 5 областях обіцяють сильний мокрий сніг та дощ

Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту, попередили у ДСНС.

30 листопада в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у соцмережі Facebook.

Також у цих областях прогнозують налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

На півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

“Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попередили надзвичайники.