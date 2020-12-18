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Разумков готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі

Спікер парламенту зазначив, що робитиме щеплення за влашні кошти.

Разумков готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі, але за свій рахунок.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", передає "Цензор.НЕТ".

"Для мене це взагалі не проблема - провакцинуватися в прямому ефірі. Якщо це додасть комусь бажання провакцинуватися - проблем немає. Інше питання", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що перехворів на ковід, а вакцину в першу чергу доречніше надати тим, хто працює в зоні ризику, наприклад - медикам. 

"Вмикаємо банально логіку: я нещодавно перехворів на коронавірус. Якщо є сьогодні вакцина, яку можна вколоти мені для того, щоб показати як це круто, або вколоти медсестрі, яка постійно працює з ковідними дітьми, у мене питання - кому з нас це важливіше? Якщо ви ставите мені запитання, чи готовий я це зробити, - взагалі не проблема. Але, напевно, я як людина, яка отримує трохи більше, я робитиму це за свої кошти. Можна робити це і в прямому ефірі, якщо це додасть бажання людям вакцинуватися", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести і були  госпіталізовані у "Феофанію".  Влітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

11 листопада стало відомо, що Разумков захворів на коронавірус. Він пішов на ізоляцію і працював дистанційно. 12 листопада позитивний тест на ковід також отримав віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. 4 грудня він повідомив про одужання.

Під час лікарняного Разумкова та Стефанчука засідання Ради вела іцеспікерка Олена Кондратюк.

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