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Порошенко про продовження санкцій ЄС проти Росії: це надійний фундамент української боротьби

"Важливо, що демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Порошенко про продовження санкцій ЄС проти Росії: це надійний фундамент української боротьби
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського Союзу санкцій проти Росії. На сторінці у Facebook він наголосив – єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

«Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на півроку економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої держави. Важливо, що демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», – пише Петро Порошенко.

При цьому він наголосив: «Це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер».

«Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу і анексованого Криму, а Україна разом з ЄС та НАТО будуватимуть спільне демократичне майбутнє», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

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