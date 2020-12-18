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Порошенко зустрівся з генералом Марченком

Досудове слідство у справі бронежилетів завершено.

Порошенко зустрівся з генералом Марченком
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся із кіборгом, генералом Дмитром Марченком, який вважається підозрюваний у справі по бронежилетах. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко зазначив, що вважає справу проти Марченка сфальсифікованою та акцентував цвагу на тому, що за останній рік переслідування учасників АТО, ветеранів, волонтерів, героїв Майдану стало системним.

«Якби це був тільки ваш випадок, чи мій випадок, а це і Ріфмастер, і Таня Чорновол, і Маруся Звіробій, і Софія Федина. І прямі удари по волонтерам, добровольцям, військовим. Остання ситуація з генералом Назаровим, коли замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто безпосередньо збивав літак, намагаються перекласти відповідальність. Хто потім після таких прецедентів буде захищати країну, коли за виконання своїх функцій по обороні держави люди опиняються дискредитованими», – зазначив Порошенко.

В свою чергу Марченко зазначив, що досудове слідство закінчене і він ініціюватиме зменшення застави.

«Досудове слідство вже закінчене. З адвокатами було прийняте рішення подати позов про зменшення застави. Я розумію, що Україна зараз у тяжкому стані, і в мене є знайомі, які помирають через те, що не вистачає кисню. Я знаю, що у вас є фонд і він дуже багато допомагає. Бачу, скільки ви робите для країни. Я особисто буду просити суддю, щоб повернув ці кошти, щоб ви могли їх спрямувати на спасіння життів людей, які цього потребують», – говорить Дмитро Марченко.

Нагадаємо, у 2019 році Петро Порошенко дав 19 млн гривень на внесення застави за Марченка, ще один мільйон за три дні зібрали активисти.

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