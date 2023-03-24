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МВС отримає ще 18 спецавтомобілів для механічного розмінування

12 з них надасть Канада.

МВС отримає ще 18 спецавтомобілів для механічного розмінування
Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

МВС очікує ще 18 спецавтомобілів для механічного розмінування, перші два вже працюють.

Про це очільник міністерства Ігор Клименко заявив в етері національного телемарафону “Єдині новини”, коментуючи початок механічного розмінування на Херсонщині

Він повідомив, що два спецавтомобілі для механічного розмінування хорватського виробництва було надано Фондом Говерда Баффета й вони розпочали свою роботу.

“Це автомобілі безконтактного управління. Оператор знаходиться на відстані 50-70 метрів. Такий автомобіль може на день розміновувати приблизно 2 тисячі квадратичних метрів”, – зазначив Ігор Клименко. 

За його словами, враження від спецмашин механічного розмінування доволі позитивне. Вже до кінця травня МВС України очікує ще шість машин, а згодом уряд Канади надасть ще 12 спецавтомобілів такого призначення.

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Він наголосив, що серед деокупованих територій України Херсонщина наразі є найбільш замінованою. Міни, які заклав ворог і залишив після себе, досить небезпечні для звичайного розмінування і загрожують життю саперів. 

“Тобто з одної сторони – це безпека для наших саперів, з другої це час і обсяги та площі розмінування для того, щоб у найкоротший термін ми могли максимально розмінувати в першу чергу сільськогосподарські землі. Визнати їх безпечними, щоб наші аграрії почали працювати”, – додав міністр.

Нагадаємо, в Україні схвалили план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.

За попередніми оцінками, в дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

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