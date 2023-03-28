Цьогоріч на покриття найнагальніших потреб Україні потрібно $14 млрд, − Мінфін

Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі.

На покриття найбільш нагальних потреб Україні у 2023 році потрібно 14 мільярдів доларів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на першому заході у рамках новоствореної Платформи з відновлення України, пише Укрінформ.

“Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу”, − сказав глава Мінфіну.

За його словами, ця сума необхідна не лише на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а й на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

Він зазначив, що Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі:

енергетична інфраструктура,

гуманітарне розмінування,

відновлення житла,

критична та соціальна інфраструктура,

підтримка малого та середнього бізнесу.

На відновлення мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури у 2023 році необхідні $5,7 млрд. Потребу на підтримку бізнесу експери оцінюють у $2,7 млрд.

Україна не зможе поставити економіку на ноги без залучення інвестицій ззовні, констатував очільник Мінфіну.

Зазначимо, минулого тижня Світовий банк оцінив потребу у відновленні України на рівні $411 млрд.

Нагадаємо, торік після вторгнення Росії союзники з НАТО надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на суму близько 120 мільярдів доларів.