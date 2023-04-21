Лікарі й лікарки у смартфоні. Кому підійдуть онлайн-консультації

На важливості диджиталізації та телемедицини неодноразово наголошував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. На його думку, за кілька років в Україні може з’явитись окрема спеціальність — лікарі й лікарки, що консультують онлайн. «Такий лікар чи лікарка буде володіти не лише медичними навичками, а і також цифровими й психологічними», — каже міністр.

«Телемедицина» — термін, до якого ще звикли не всі, хоча він активно веде сферу охорони здоров’я в майбутнє, зокрема й в Україні. Йдеться про лікарські консультації онлайн — відеозв’язок, аудіоформат, листування в месенджерах. Під визначення потрапляють і дистанційні обстеження з обладнанням: вимірювання артеріального тиску, ультразвук, навіть сканування мозку тощо.

«Лікарі й лікарки 21-го століття не можуть працювати за застарілими стандартами, тому робота з телемедичними платформами невдовзі стане обов\'язковою кваліфікаційною умовою», — додає заступниця Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Перша хвиля популярності телемедицини в Україні пов’язана з епідемією ковіду: люди масово звертались до лікарів і лікарок дистанційно, уникаючи небажаних живих контактів. Втім деякі з них сприймали таку практику з осторогою — мовляв, очний діалог ефективніший.

За два роки ставлення до онлайн-консультацій докорінно змінилось через широкомасштабне вторгнення. Багато українців і українок опинились відрізаними від звичних благ життя, зокрема й від можливості звернутись до медзакладу особисто. Для них телемедицина стала чи не єдиним способом отримати фахову допомогу зі здоров’ям.

Психічні розлади, ендокринні й серцево-судинні захворювання, а також ковід, гепатити та ВІЛ особливо потребують регулярного лікування та стабільного зв’язку з лікарем чи лікаркою. Тож під час повномасштабної війни люди з вразливих груп також стали постійними користувачами й користувачками телемедицини.

Переваги й недоліки

Будь-яка інновація підлягає прискіпливому аналізу всіх «за» і «проти», аби зрозуміти її сповна. Для глибшої оцінки телемедицини команда соціального проєкту «Твій сімейний лікар» звернулась до Дарини Дмитрієвської — сімейної лікарки, блогерки, співзасновниці ГО «Медичні лідери». Коли почалась епідемія ковіду, вона однією з перших серед українських лікарів і лікарок впровадила онлайн-консультації. А також створила чат-бот «Моя лікарка», що допомагає людям обрати дієве лікування.

Пані Дмитрієвська зазначає, що телемедицина має купу позитивних сторін, але підходить не всім: «Переваги й недоліки будуть завжди. В цілому прекрасно, що зараз є інтернет і люди можуть звернутись за медичною допомогою навіть дистанційно. Це стосується людей не лише з окупованих територій, а й, наприклад, з сільської місцевості, де може не бути потрібного фахівця чи фахівчині. Втім є велика кількість людей, які не вміють користуватись смартфонами, планшетами, ноутбуками та комп’ютерами. Також важливо пам’ятати, що є клієнти й клієнтки, яких обстежити онлайн неможливо. Це зокрема стосується тяжких форм хвороб».

Де можна отримати дистанційну консультацію?

Якщо ви підписали декларацію з сімейним лікарем чи лікаркою, можете заздалегідь домовитись про віддалену консультацію телефоном, відеодзвінком чи через месенджери.

Якщо ви досі не підписали декларацію або ваш сімейний лікар чи лікарка не на зв’язку, онлайн-консультація все одно можлива.

Зателефонуйте в контакт-центр МОЗ за номером 080 060 20 19. Або напишіть в чат-бот у Telegram DoctorOnlineUABot чи Facebook Messenger DoctorsOnlineBSMU. Доступ до телемедицини за допомогою цих ресурсів безоплатний.

Для зручності всі важливі контакти для отримання дистанційної лікарської консультації зібрані на сайті «Твій сімейний лікар», зберігайте посилання.

Як людині підготуватись до дистанційної консультації?

До онлайн-консультації краще підготуватись, щоб точніше сформулювати проблему та отримати ефективнішу допомогу. Команда соціального проєкту «Твій сімейний лікар» підготувала корисні поради на цей випадок.

Як лікарю чи лікарці підготуватись до дистанційної консультації?

Підготовка до телемедичної консультації важлива також для лікарів і лікарок, адже підвищує їхню результативність.

Підготовка до відеоконсультації

Підготовка до консультацій у месенджері:

1. Напишіть стандартний список запитань, на які має відповісти людина. Збережіть запитання у смартфоні чи на робочому столі комп’ютера, аби мати до них швидкий доступ.

2. Ставте питання зі списку по черзі (всі питання одразу можуть заплутати людину).

3. Підготуйте заздалегідь відповіді на поширені запитання (якщо ви часто прописуєте одні й ті самі пояснення чи поради, є сенс прописати їх завчасно і за потреби просто копіювати в листування з людиною з потрібними незначними змінами).

4. Повідомте людину про подальші кроки (йдеться про повторну консультацію, надсилання результатів аналізів чи інших медичних обстежень тощо).

Підготовка до консультації телефоном:

Корисні застосунки для лікарських онлайн-консультацій

Отримати безоплатну онлайн-консультацію лікаря чи лікарки в Україні можна у таких застосунках, як Medcard24, Telemed24, Helsi, Doctor Online, Likar.support. Послуги спеціалістів і спеціалісток, зареєстрованих у цих сервісах, оплачуються Національною службою здоров’я України.