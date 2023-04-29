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Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб

Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000. 

Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
САУ PzH 2000
Фото: скріншот відео

Генштаб ЗСУ показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000, які вже нищить ворожу арту на полі бою. 

“Якщо підрозділів з PzH 2000 стає більше - росіян-окупантів на одній з ділянок фронту стає менше. Логіка проста і працююча. А це відео з тренувань. День за днем відпрацьовували те, що вже відпрацьовували. Щоб на кілька секунд швидше. Щоб на кілька метрів ближче. Щоб "точно в ціль" було не лише на навчаннях, а в реальних бойових умовах”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю зброю на форнті вже активно використовують військові 43-ї окремої артилерійської бригади.

Нагадаємо, нещодавно посол України у Німеччині закликав Берлін до нових поставок зброї. Найбільше потрібні зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot та Gepard.

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