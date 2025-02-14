У "Дії" з'явився сертифікат неодруженого чи неодруженої. Юридичної сили він не має

Додаток "Дія" запустив цифровий сертифікат для підтвердження статусу неодруженої особи з можливістю додавання фото та інтересів. Документ не має юридичної сили, але містить QR-код для швидкого знайомства та перевірки статусу через державний реєстр.
Про це повідомляється на сайті застосунку.
"Холостяки та холостячки — оновлюйте Дію! До Дня закоханих додали новий документ для вас — сертифікат неодруженого або неодруженої. Діліться сертифікатом у соцмережах та надсилайте в месенджерах або просто покажіть QR-код у застосунку — нехай усі знають про ваш статус! Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі — і це справжня візитівка холостяка чи холостячки. Тож якщо ви повнолітні, не були у шлюбі / розлучені — це ваш прайм-тайм!", - йдеться в повідомленні.
Як отримати сертифікат:
- Авторизуйтеся в застосунку "Дія"
- Натисніть "Додати" документ у розділі "Документи".
- Завантажте своє найкраще фото та стилізуйте профіль.
- Розкажіть про себе: оберіть ваші захоплення та дизайн сертифікату. А знак зодіаку підтягнеться автоматично.
Якщо сертифікат не відображається:
- оновіть застосунок;
- перевірте, чи верифікований ваш ідентифікаційний код (РНОКПП) - якщо ні, скористайтеся інструкцією;
- якщо ви розлучились, уточніть, чи подавали ви в РАЦС рішення суду про розлучення або чи вніс ваш РАЦС інформацію по РНОКПП.
- можливо, ви молодші за 18 років? Тоді зачекайте до повноліття.
Пізніше через контекстне меню в сертифікаті можна зробити пропозицію - статус оновиться на "заручений" або "заручена".
"Після оновлення статусу сертифікату маємо для вас ще пару послуг: Шлюб онлайн та єМалятко",- зазначили в "Дії".
Шлюб онлайн у "Дії"
- У лютому 2023 року на порталі "Дія" з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу. Станом на серпень, українці подали більше 30 тисяч заяв про шлюб.
- У червні 2024 року по відеозв'язку через "Дію" одружилися перші три пари. Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.
- 9 вересня в Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію". Тоді за три дні українці подали 416 133 пропозиції на шлюб онлайн. Згоду дали лише на 49 282 із них, тобто майже кожну дванадцяту.