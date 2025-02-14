У "Дії" з'явився сертифікат неодруженого чи неодруженої. Юридичної сили він не має

Сертифікат не є офіційним документом, але дані перевіряються в реєстрі.

Додаток "Дія" запустив цифровий сертифікат для підтвердження статусу неодруженої особи з можливістю додавання фото та інтересів. Документ не має юридичної сили, але містить QR-код для швидкого знайомства та перевірки статусу через державний реєстр.

Про це повідомляється на сайті застосунку.

"Холостяки та холостячки — оновлюйте Дію! До Дня закоханих додали новий документ для вас — сертифікат неодруженого або неодруженої. Діліться сертифікатом у соцмережах та надсилайте в месенджерах або просто покажіть QR-код у застосунку — нехай усі знають про ваш статус! Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі — і це справжня візитівка холостяка чи холостячки. Тож якщо ви повнолітні, не були у шлюбі / розлучені — це ваш прайм-тайм!", - йдеться в повідомленні.

Як отримати сертифікат:

Авторизуйтеся в застосунку "Дія"

Натисніть "Додати" документ у розділі "Документи".

Завантажте своє найкраще фото та стилізуйте профіль.

Розкажіть про себе: оберіть ваші захоплення та дизайн сертифікату. А знак зодіаку підтягнеться автоматично.

Якщо сертифікат не відображається:

оновіть застосунок;

перевірте, чи верифікований ваш ідентифікаційний код (РНОКПП) - якщо ні, скористайтеся інструкцією;

якщо ви розлучились, уточніть, чи подавали ви в РАЦС рішення суду про розлучення або чи вніс ваш РАЦС інформацію по РНОКПП.

можливо, ви молодші за 18 років? Тоді зачекайте до повноліття.

Пізніше через контекстне меню в сертифікаті можна зробити пропозицію - статус оновиться на "заручений" або "заручена".

"Після оновлення статусу сертифікату маємо для вас ще пару послуг: Шлюб онлайн та єМалятко",- зазначили в "Дії".

Шлюб онлайн у "Дії"