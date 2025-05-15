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У Черкасах чоловіка затримали за намір продати росіянам закриту інформацію про військовий об’єкт в області

Слідство встановило, що зрадник «втемну» використав свого знайомого військового, від якого отримав службову «флешку» з інформацією про один із військових об'єктів регіону.

У Черкасах чоловіка затримали за намір продати росіянам закриту інформацію про військовий об’єкт в області
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Зловмисник намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об'єкти Черкаської області, щоб скоригувати по них російські удари, повідомляє СБУ. 

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канали.

За матеріалами справи, зрадник «втемну» використав свого знайомого військового, від якого отримав службову «флешку» з інформацією про один із військових об'єктів регіону.

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Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв рашистам про наслідки ворожих ударів. 

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією.

Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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