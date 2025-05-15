На війні загинув нацгвардієць-навідник протитанкової групи ЦСП “Омега” Дмитро Демченко

Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро мобілізувався до 2 окремого загону ЦСП Омега.

Під час виконання бойового завдання загинув офіцер, старший навідник протитанкової групи спеціального призначення 2-го окремого загону ЦСП “Омега” Національній гвардії, старший сержант Дмитро Демченко.

Про це повідомили у центрі спецпризначення.

Дмитро народився 10 червня 2000 року на Харківщині. Після закінчення школи підписав контракт в ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до 2 окремого загону ЦСП Омега.

У спецпризначенця лишилися батьки та брат.

“Доземний уклін батькам за виховання героя. Дякуємо, Дмитре, за вклад у майбутню перемогу, за мужність, героїзм і відданість своїй справі! Вічна і світла пам’ять тобі, Герою!”, ‒ додали у ЦСП.

У квітні на війні загинув спортивний журналіст Володимир Коцур. За даними Інституту масової інформації, Володимир Коцур став 103 медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії РФ.