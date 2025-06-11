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В Україні варто змінити та переосмислити маршрути пацієнтів у сфері ментального здоров'я — Гусак

У сфері психічного здоров'я українців треба переосмислити таке поняття як маршрут пацієнта.

В Україні варто змінити та переосмислити маршрути пацієнтів у сфері ментального здоров'я — Гусак
Наталя Гусак
Фото: скрин відео

Не людина має йти до системи, а система має її підтримувати.

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак на панельній дискусії на тему «Майбутнє психічного здоров’я в Україні: яку систему ми будуємо?»

За словами Наталії Гусак, це такий напрямок, коли людина не має відчувати свого маршруту.

“Після вчорашнього обстрілу до мене приходили мої колеги. У них було не тільки вигоряння, як у всіх нас, вони були збентежені. І чи я маю їх у медичну систему відправити для підтримки, чи надати їм допомогу на місці?”, - говорить Гусак.

На її думку, система психологічної підтримки має бути вибудована так, щоб роботодавці, сімейні лікарі та керівники навчальних закладів знали, як допомогти людям, які погано почуваються після обстрілів.

“Зараз психічне здоров'я — це напрямок, який стосується всіх українців, немає більшої нозології у медичній системі, яка охоплює більше людей”, - сказала вона.

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