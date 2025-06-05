У 2024 році найбільше грошей НСЗУ сплатила за наданням стаціонарної допомоги

У 2024 році Національна служба здоров'я України оплатили понад 9 млрд грн медзакладам за надання пацієнтам пріоритетних послуг.

Найбільше коштів було сплачено за стаціонарну допомогу — 8,4 млрд грн.

Про це йдеться у звіті НСЗУ за 2024 рік.

Майже 3 млрд було сплачено за надання допомоги при мозкових інсультах, 2,8 — при пологах.

Приоритетні групи послуг:

Усього надавачам медпослуг сплатили 151,3 млрд грн.

За стаціонарні послуги загального профілю було сплачено майже 57 млрд грн. Це найбільший видаток зі всіх. На амбулаторні послуги загального профілю пішло 17,5 млрд. На первинну медичну допомогу витратили 23,5 млрд, а не екстренку — приблизно 10,5 млрд.

Нагадаємо, раніше голова НСЗУ Наталія Гусак казала, що держава переплачує сотні мільйонів гривень на стаціонарну хірургію, там, де має бути амбулаторна.

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