Парламент ухвалив закони, які дозволяють місцевим громадам закупляти ліки за договорами керованого доступу

Ухвалені законопроєкти надають право «Медзакупівлям” здійснювати закупівлі ліків за механізмом ДКД за кошти місцевих бюджетів та лікарень.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Договір керованого доступу - це механізм закупівлі оригінальних (інноваційних) ліків за результатами прямих та конфіденційних перемовин між владою і фармацевтичним виробником. Договір дозволяє безпосередньо вступати в переговори з виробниками та отримувати інноваційні лікарські засоби за зниженими цінами.
За словами Радуцького, ухвалені закони дозволять охопити лікуванням більше пацієнтів, зокрема з орфанними захворюваннями.
“Із 2021 року, коли Верховна Рада ухвалила закон нашого Комітету про впровадження механізму ДКД, його ефективність підтверджена на практиці: вже підписано 18 договорів, зокрема на закупівлю ліків для лікування орфанних захворювань”, - каже він.
Наразі місцева влада або медичні заклади змушені самостійно закуповувати такі ліки, часто — з істотною переплатою. Законопроєкт №13135 запроваджує податкові пільги для таких закупівель, а законопроєкт №13134 вносить відповідні зміни до Податкового кодексу України.
Законопроєкт №13135 Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому, а законопроєкт №13134 — у першому читанні.
Нагадаємо, в Україні не вистачає фінансуваня на закупівлю ліків, а саме 8 млрд грн на 2025 рік. У Верховну Раду подали законопроєкт, щоб виділити додаткові кошти на закупівлю препаратів.