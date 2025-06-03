На Львівщині збудовану за державні гроші амбулаторію сімейної медицина виставили на аукціон

На Львівщині виставили на продаж амбулаторію сімейної медицини, збудовану у рамках державної програми доступної медицини.

Цю амбулаторію Львівська ОВА обіцяла передати громаді, але її продають за 6,8 млн грн.

Про це повідомляє zaxid.net.

Йдеться про амбулаторію первинної медицини загальною площею 195 м2 у селі Великі Грибовичі, яка збудована у 2022 році та перебуває на балансі управління капітального будівництва ЛОВА. Розташована на ділянці площею 0,0791 га. Стартова ціна об’єкта 6,8 млн грн. Аукціон запланований на 13 червня.

Заступник мера Львова Любомир Зубач назвав оголошення аукціону «несподіваним сюрпризом», адже понад два роки тривала процедура передачі об’єкта Львівській громаді.

Зі слів заступника міського голови, на час створення Львівської громади амбулаторія у Великих Грибовичах була незавершена та не здана в експлуатацію. У 2022 році Львівська міська рада прийняла ухвалу, якою надала згоду прийняти її у комунальну власність, згодом з’явилося розпорядження ЛОВА про передачу об’єкта. Однак тоді процес нічим не завершився.

Навесні 2023 року управління капітального будівництва ЛОВА здало амбулаторію в експлуатацію, після чого знову було розпорядження ЛОВА про передачу амбулаторії. Тоді Львівська міськрада знову проголосувала ухвалу про її прийняття в комунальну власність та створила відповідну комісію.

Любомир Зубач переконаний, що збудована за державні кошти амбулаторія має залишитися для громади, тому закликав ФДМУ скасувати аукціон. Адже у Великих Грибовичах немає інших амбулаторій.

Нагадаємо, в межах державної програми у селах Львівщини планували збудувати 43 амбулаторії сімейної медицини. На це було виділено понад 300 млн грн з держбюджету. Натомість на сьогодні здали в експлуатацію лише близько половини таких закладів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оічікує маленькі лікарні у громадах.