НСЗУ розриває співпрацю з 24 медзакладами: які і де послуги зникнуть

Рішення зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів понад 60 днів.

Про це повідомили у НСЗУ.

Заклади, які не відповідають вимогам понад 60 днів:

ТОВ "Інтелектмед";

КНП Київської обласної ради "Київський обласний центр ментального здоров'я";

ТОВ "Аптека.194";

ПП "Медичний центр "Веста";

"Медичний центр "Наша родина";

ТОВ "Районна поліклініка";

КНП Обухівської міської ради "Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування";

КНП Старосамбірської міської ради "Старосамбірська районна лікарня";

КНП "Міська клінічна лікарня № 11" Одеської міської ради;

КНП "Диканська лікарня планового лікування";

КНП "Любарська лікарня" Любарської селищної ради Житомирської області;

КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня";

ДУ "Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України";

КНП "Дитяча міська клінічна лікарня № 3" Одеської міської ради;

КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр" Одеської обласної ради;

КНП "Компаніївська лікарня Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області";

КНП "Гребінківська центральна лікарня" Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області;

ТОВ "Європейський медичний центр в Україні";

КНП "Смілянська міська лікарня" Смілянської міської ради;

ПП "Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Медікус №2";

ДНП "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр”;

КНП “Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр”;

ДНП "Український медичний центр реабілітації матері та дитини";

КНП "Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради".

Договори розриваються за такими пакетами:

ведення вагітності в амбулаторних умовах;

гістероскопія;

езофагогастродуоденоскопія;

колоноскопія;

мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах;

секційне дослідження;

стоматологічна допомога дорослим та дітям;

реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах.

Також 7 закладів самостійно направили листи до НСЗУ про бажання розірвати договір за окремими пакетами через невідповідність вимогам щодо кількості працівників.

Два заклади НСЗУ позбавила підвищуючого коефіцієнта через невідповідність додатковим вимогам.

“Наявність кваліфікованих медичних працівників є критично важливою для безпечного та ефективного надання послуг. НСЗУ не оплачує послуги, якщо заклад не відповідає вимогам, визначених у договорі”, - кажуть у відомстві.

Нагадаємо, раніше в НСЗУ заявили про призупинення оплати 36 медзакладам через відстутність пояснень щодо малих видатків на закупівлю ліків. Згодом відомство відновило випалати.