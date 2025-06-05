Більшість звернень на “гарячу лінію” НСЗУ від пацієнтів стосувалася безоплатності медичних послуг

Понад 50% пацієнтів, які телефонували на гарячу лінію Національної служби охорони здоров'я 16-77 торік, цікавила безоплатність медичних послуг.

Усього за 2024 рік 16-77 отримав понад 357,9 тисячі дзвінків.

Про це йдеться у звіті НСЗУ за 2024 рік.

На більшість питань відповіді надавалися в автоматичному режимі через автовідповідач. На понад 181 280 дзвінків відповіли оператори контакт-центру.

На гарячу лінію телефонували пацієнти, лікарі та керівники медзакладів. Найбільше дзвінків — 58,3% - надійшло від пацієнтів.

Пацієнтів найбільше цікавили:

безоплатність медичних послуг — 51,7%;

наявність препарату в програмі “Доступні ліки” - 32,9%;

зміна номера телефону в ЕСОЗ — 32,7%;

адреси лікарень — 24%;

умови програми “Доступні ліки” - 22,5%;

перевірка правильності даних в ЕСОЗ — 19,3%;

послуги у сімейного лікаря — 14,6%.

Лікарі зверталися з наступних питань:

зміна номеру – 30,6%;

перевірка правильності даних в ЕСОЗ – 26,5%;

деталізація послуг вторинної медичної допомоги – 21,5%;

електронні медзаписи – 10,6%

оплати закладам спеціалізованої медичної допомоги – 10,6%.

Керівники медзакладів консультувалися щодо: