Більшість звернень на “гарячу лінію” НСЗУ від пацієнтів стосувалася безоплатності медичних послуг

Усього за 2024 рік 16-77 отримав понад 357,9 тисячі дзвінків.
Про це йдеться у звіті НСЗУ за 2024 рік.
На більшість питань відповіді надавалися в автоматичному режимі через автовідповідач. На понад 181 280 дзвінків відповіли оператори контакт-центру.
На гарячу лінію телефонували пацієнти, лікарі та керівники медзакладів. Найбільше дзвінків — 58,3% - надійшло від пацієнтів.
Пацієнтів найбільше цікавили:
- безоплатність медичних послуг — 51,7%;
- наявність препарату в програмі “Доступні ліки” - 32,9%;
- зміна номера телефону в ЕСОЗ — 32,7%;
- адреси лікарень — 24%;
- умови програми “Доступні ліки” - 22,5%;
- перевірка правильності даних в ЕСОЗ — 19,3%;
- послуги у сімейного лікаря — 14,6%.
Лікарі зверталися з наступних питань:
- зміна номеру – 30,6%;
- перевірка правильності даних в ЕСОЗ – 26,5%;
- деталізація послуг вторинної медичної допомоги – 21,5%;
- електронні медзаписи – 10,6%
- оплати закладам спеціалізованої медичної допомоги – 10,6%.
Керівники медзакладів консультувалися щодо:
- контрактування закладу спеціалізованої медичної допомоги – 32,4%;
- контрактування закладу первинної медичної допомоги – 22,9%;
- звітів первинної медичної допомоги – 19,4%;
- роботи з SAP — 12,8%;
- верифікації закладів – 13,9%.