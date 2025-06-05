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Більшість звернень на “гарячу лінію” НСЗУ від пацієнтів стосувалася безоплатності медичних послуг

Понад 50% пацієнтів, які телефонували на гарячу лінію Національної служби охорони здоров'я 16-77 торік, цікавила безоплатність медичних послуг.

Більшість звернень на “гарячу лінію” НСЗУ від пацієнтів стосувалася безоплатності медичних послуг

Усього за 2024 рік 16-77 отримав понад 357,9 тисячі дзвінків.

Про це йдеться у звіті НСЗУ за 2024 рік.

На більшість питань відповіді надавалися в автоматичному режимі через автовідповідач. На понад 181 280 дзвінків відповіли оператори контакт-центру.

На гарячу лінію телефонували пацієнти, лікарі та керівники медзакладів. Найбільше дзвінків — 58,3% - надійшло від пацієнтів.

Пацієнтів найбільше цікавили:

  • безоплатність медичних послуг — 51,7%;
  • наявність препарату в програмі “Доступні ліки” - 32,9%;
  • зміна номера телефону в ЕСОЗ — 32,7%;
  • адреси лікарень — 24%;
  • умови програми “Доступні ліки” - 22,5%;
  • перевірка правильності даних в ЕСОЗ — 19,3%;
  • послуги у сімейного лікаря — 14,6%.

Лікарі зверталися з наступних питань:

  • зміна номеру – 30,6%;
  • перевірка правильності даних в ЕСОЗ – 26,5%;
  • деталізація послуг вторинної медичної допомоги – 21,5%;
  • електронні медзаписи – 10,6%
  • оплати закладам спеціалізованої медичної допомоги – 10,6%.

Керівники медзакладів консультувалися щодо:

  • контрактування закладу спеціалізованої медичної допомоги – 32,4%;
  • контрактування закладу первинної медичної допомоги – 22,9%;
  • звітів первинної медичної допомоги – 19,4%;
  • роботи з SAP — 12,8%;
  • верифікації закладів – 13,9%.
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