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У Національний інститут раку призначили нового генерального директора

Новим генеральним директором Національного інституту раку призначили колишнього головного лікаря приватного медзакладу “Томоклінік” Степана Крулька.

У Національний інститут раку призначили нового генерального директора
Фото: medcentre.com.ua

3 червня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив нового очільника медзакладу.

Про це повідомили у громадській організації “Афіна. Жінки проти раку”.

Степан Крулько є членом Експертної ради Національної служби здоров'я України, декількох робочих груп експертів МОЗ, майже 8 років обіймав посаду головного лікаря Українського центру томотерапії TomoClinic.

За фахом Степан Крулько — клінічний онколог, онко-отоларинголог, хірург.

У 2023 році Національний інститут раку першим з національних медичних інститутів уклав договір з Національною службою здоров’я та запрацював за Програмою медичних гарантій.

Раніше НІР очолювала Олена Єфименко.

Нагадаємо, у Національному інституті раку запустили другий лінійний прискорювач.

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