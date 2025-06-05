У Національний інститут раку призначили нового генерального директора

3 червня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив нового очільника медзакладу.
Про це повідомили у громадській організації “Афіна. Жінки проти раку”.
Степан Крулько є членом Експертної ради Національної служби здоров'я України, декількох робочих груп експертів МОЗ, майже 8 років обіймав посаду головного лікаря Українського центру томотерапії TomoClinic.
За фахом Степан Крулько — клінічний онколог, онко-отоларинголог, хірург.
У 2023 році Національний інститут раку першим з національних медичних інститутів уклав договір з Національною службою здоров’я та запрацював за Програмою медичних гарантій.
Раніше НІР очолювала Олена Єфименко.
Нагадаємо, у Національному інституті раку запустили другий лінійний прискорювач.