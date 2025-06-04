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Допоможе зменшити чергу на променеву терапію: у Національному інституті раку запустили другий лінійний прискорювач

У Національному інституті раку (НІР) в Києві запустили новий лінійний прискорювач Elekta Harmony для проведення курсів променевої терапії.

Допоможе зменшити чергу на променеву терапію: у Національному інституті раку запустили другий лінійний прискорювач
Фото: Національний інститут раку

Це вже другий лінійний прискорювач, що функціонує в НІР.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

У НІР додали, що 5 пацієнтів уже розпочали курс лікування на новому обладнанні.

“Elekta Harmony — надсучасний лінійний прискорювач, який забезпечує високоточну та безпечну променеву терапію, мінімізуючи вплив на здорові тканини та підвищуючи ефективність лікування”, - кажуть у медзакладі.

Для того, щоб встановити і запустити лінійний прискорювач треба комплексна підготовка: облаштувати захисний бункер, встановити та змонтувати обладнання, навчити персонал та отримати відповідні ліцензії на зберігання та використання від Державної інспекції ядерного регулювання України.

У МОЗ кажуть, що завдяки роботі прискорювача кількість пацієнтів, які щодня зможуть отримувати променеву терапію, зросте до 120–150 осіб.

Один сеанс триває в середньому до 15 хвилин і проводиться щоденно. Загальна тривалість курсу залежить від діагнозу та визначається індивідуально для кожного пацієнта.

У МОЗ додають, що загалом за бюджет 2023-2024 років на замовлення відомства було придбано 21 лінійний прискорювач на суму понад 888 млн грн, 18 з яких вже доставлено у регіони України. 

Крім того, в Національному інституті раку запрацював і новий апарат МРТ (Canon Medical, Японія) потужністю 3 Тесла, який також було закуплено у 2023 році.

Всього за бюджет 2023 року МЗУ придбали 28 апаратів МРТ (22 – 1,5 Тесла, 6 – 3 Тесла) для медичних закладів по всій країні на загальну суму 1,1 млрд грн. З них 27 одиниць вже доставлено у регіони: 6 – 3 Тесла та 21 – 1,5 Тесла. Також у 2023 році МЗУ забезпечили закупівлю 28 МРТ-апаратів (22 — 1,5 Тесла та 6 — 3 Тесла) на суму понад 1,1 млрд грн. З них 27 одиниць уже передано до закладів по всій країні.

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