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Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці

Найбільшу суму за 2024 рік повернули пацієнту КНМП “Лікарня інтенсивного лікування “Кременчуцька” - вона становила 71 896 грн.

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Фото: Медпросвіта

Ці гроші з пацієнта незаконно взяли за послуги, за які вже сплатила Національна служба здоров'я України.

Як йдеться у звіті відомства за минулий рік, суму, повернутих пацієнтам коштів, збільшено на 73%, у порівнянні з 2023 роком.

У 2023 році було повернуто 144 253 грн, а у 2024 — 250 840.

Гроші пацієнтам двічі повертали у Харкові — один раз 21 500, а другий — 32 227. Пацієнту у Києві повернули 15 891 грн, а у Дніпрі — 21 500.

У НСЗУ кажуть, що за 2024 рік було опрацьовано 2 823 скарги громадян.

З них:

  • запити до надавачів направлено в 955 випадках;
  • право пацієнта поновлено в 148 випадках із 955 (15.5%);
  • в 177 випадках – пацієнту надано роз’яснення;
  • у 327 скаргах були відсутні ознаки порушення прав пацієнтів;
  • 242 скарги – перенаправлено для розгляду за належністю.

Найбільше скарг у 2024 році подано за тематики:

  • вимога оплати безоплатних послуг, витратних матеріалів та лікарських засобів передбачених ПМГ – 783 (27,7%);
  • відмова у наданні медичних послуг, передбачених ПМГ – 890 (31,5%);
  • неетичне поводження з пацієнтами – 192 (6,8%);
  • неналежна організація роботи закладу – 301 (10,7%);
  • надання неякісних медичних послуг – 187 (6,7%);
  • створення фіктивних ЕМЗ – 282 (10%);
  • інші порушення – 188 (6,6%).

Нагадаємо, нещодавно голова НСЗУ розповіла, що у 2025 році одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування.

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