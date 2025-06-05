Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці

Найбільшу суму за 2024 рік повернули пацієнту КНМП “Лікарня інтенсивного лікування “Кременчуцька” - вона становила 71 896 грн.

Ці гроші з пацієнта незаконно взяли за послуги, за які вже сплатила Національна служба здоров'я України.

Як йдеться у звіті відомства за минулий рік, суму, повернутих пацієнтам коштів, збільшено на 73%, у порівнянні з 2023 роком.

У 2023 році було повернуто 144 253 грн, а у 2024 — 250 840.

Гроші пацієнтам двічі повертали у Харкові — один раз 21 500, а другий — 32 227. Пацієнту у Києві повернули 15 891 грн, а у Дніпрі — 21 500.

У НСЗУ кажуть, що за 2024 рік було опрацьовано 2 823 скарги громадян.

З них:

запити до надавачів направлено в 955 випадках;

право пацієнта поновлено в 148 випадках із 955 (15.5%);

в 177 випадках – пацієнту надано роз’яснення;

у 327 скаргах були відсутні ознаки порушення прав пацієнтів;

242 скарги – перенаправлено для розгляду за належністю.

Найбільше скарг у 2024 році подано за тематики:

вимога оплати безоплатних послуг, витратних матеріалів та лікарських засобів передбачених ПМГ – 783 (27,7%);

відмова у наданні медичних послуг, передбачених ПМГ – 890 (31,5%);

неетичне поводження з пацієнтами – 192 (6,8%);

неналежна організація роботи закладу – 301 (10,7%);

надання неякісних медичних послуг – 187 (6,7%);

створення фіктивних ЕМЗ – 282 (10%);

інші порушення – 188 (6,6%).

Нагадаємо, нещодавно голова НСЗУ розповіла, що у 2025 році одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування.