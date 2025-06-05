Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці

Ці гроші з пацієнта незаконно взяли за послуги, за які вже сплатила Національна служба здоров'я України.
Як йдеться у звіті відомства за минулий рік, суму, повернутих пацієнтам коштів, збільшено на 73%, у порівнянні з 2023 роком.
У 2023 році було повернуто 144 253 грн, а у 2024 — 250 840.
Гроші пацієнтам двічі повертали у Харкові — один раз 21 500, а другий — 32 227. Пацієнту у Києві повернули 15 891 грн, а у Дніпрі — 21 500.
У НСЗУ кажуть, що за 2024 рік було опрацьовано 2 823 скарги громадян.
З них:
- запити до надавачів направлено в 955 випадках;
- право пацієнта поновлено в 148 випадках із 955 (15.5%);
- в 177 випадках – пацієнту надано роз’яснення;
- у 327 скаргах були відсутні ознаки порушення прав пацієнтів;
- 242 скарги – перенаправлено для розгляду за належністю.
Найбільше скарг у 2024 році подано за тематики:
- вимога оплати безоплатних послуг, витратних матеріалів та лікарських засобів передбачених ПМГ – 783 (27,7%);
- відмова у наданні медичних послуг, передбачених ПМГ – 890 (31,5%);
- неетичне поводження з пацієнтами – 192 (6,8%);
- неналежна організація роботи закладу – 301 (10,7%);
- надання неякісних медичних послуг – 187 (6,7%);
- створення фіктивних ЕМЗ – 282 (10%);
- інші порушення – 188 (6,6%).
Нагадаємо, нещодавно голова НСЗУ розповіла, що у 2025 році одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування.