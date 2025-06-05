У 2024 році медзаклади, які порушили умови договору з НСЗУ, повернули до бюджету майже 62 млн грн

Було проведено 130 планових моніторингів та 18 позапланових.
Про це йдеться у звіті НСЗУ за 2024 рік.
Планові моніторинги проходили у першому та другому півріччі.
У першому півріччі під час планового моніторингу перевірили надання 4 пакетів послуг 63 надавачами. 40 з них повернули кошти до держбюджету на загальну суму майже 62 млн грн.
Перевіряли наступні напрямки:
- «медична допомога при гострому мозковому інсульті»;
- «медична допомога при гострому інфаркті міокарда»;
- «медична допомога при пологах»;
- «медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках».
“За результатами планового моніторингу було складено 60 негативних остаточних рішень та 3 позитивних остаточних рішення, в яких зазначено про відсутність порушень надавачем умов договору”, - кажуть у відомстві.
У другому півріччі планово перевірили надання 3 пакетів послуг у 67 надавачів, і з них 39 мають повернути кошти у бюджет.
Під плановий моніторинг потрапили такі напрямки:
- “медична допомога при пологах»;
- «медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»;
- «реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах».
У ІІ півріччі 2024 року НСЗУ також провела позаплановий моніторингщодо виконання 13 надавачами медичних послуг умов договорів. Моніторингом було охоплено 7 областей України та м. Київ. За результатами склали 12 негативних висновків та 1 позитивний.
Нагадаємо, раніше ми писали про результати моніторингів НСЗУ по інсультах, інфарктах та при пологах.