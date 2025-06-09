Ремонт Охматдиту проходитиме у чотири етапи - підрядник

Ремонт дитячої лікарні Охматдит, яка була пошкоджена російським ударом улітку 2024 року, буде проходити у 4 етапи.

Над відновленням лікарні будуть працювати 50-60 людей.

Про це у коментарі кореспондентці LB.ua.розповів Володимир Духович, генеральний директор ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», компанії, яка виграла тендер на ремонт медзакладу.

За словами Володимира Духовича, наразі проходить дослідження на стійкість фасаду та демонтаж плитки, яка може впасти.

Він зазначив, що ремонт закладу відбуватиметься в чотири етапи:

вентильований фасад;

світлопрозорі панелі;

внутрішнє оздоблення;

інженерія.

“Всі процеси відбуватимуться паралельно, комплекс робіт плануємо виконати за пів року”, - сказав Духович.

Усього на будівництві працюватиме 50-60 людей.

Фото: Ірина Андрійців, "Лівий берег" Ремонт Охматдиту

Духович також додав, що дизайнерська плитка з Франції на фасаді Охматдита, яка була пошкоджена унаслідок удару, вже знята з виробництва, і замість неї замовлять іншу.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв, що ремонт закладу завершиться до холодів. В цілому,ремонт корпусу без обладнання коштуватиме 293 млн грн.