Ремонт Охматдиту проходитиме у чотири етапи - підрядник

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
ГоловнаЗдоров'я

Ремонт Охматдиту проходитиме у чотири етапи - підрядник

Ремонт дитячої лікарні Охматдит, яка була пошкоджена російським ударом улітку 2024 року, буде проходити у 4 етапи. 

Ремонт Охматдиту проходитиме у чотири етапи - підрядник
Володимир Духович, генеральний директор ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД»
Фото: Ірина Андрійців, "Лівий берег"

Над відновленням лікарні будуть працювати 50-60 людей.

Про це у коментарі кореспондентці LB.ua.розповів Володимир Духович, генеральний директор ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», компанії, яка виграла тендер на ремонт медзакладу.

За словами Володимира Духовича, наразі проходить дослідження на стійкість фасаду та демонтаж плитки, яка може впасти.

Він зазначив, що ремонт закладу відбуватиметься в чотири етапи:

  • вентильований фасад;
  • світлопрозорі панелі;
  • внутрішнє оздоблення;
  • інженерія.

“Всі процеси відбуватимуться паралельно, комплекс робіт плануємо виконати за пів року”, - сказав Духович. 

Усього на будівництві працюватиме 50-60 людей.

Ремонт Охматдиту
Фото: Ірина Андрійців, "Лівий берег"
Ремонт Охматдиту

Духович також додав, що дизайнерська плитка з Франції на фасаді Охматдита, яка була пошкоджена унаслідок удару, вже знята з виробництва, і замість неї замовлять іншу.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв, що ремонт закладу завершиться до холодів. В цілому,ремонт корпусу без обладнання коштуватиме 293 млн грн.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies