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Скільки українців скористалися медичною евакуацією за кордон — розповідають у МОЗ

5 621 українець, який постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, взяв участь у програмі медичної евакуації за кордон «Medevac Ukraine».

Скільки українців скористалися медичною евакуацією за кордон — розповідають у МОЗ

Йдеться про лікування травм (наприклад, мінно-вибухових, осколкових чи кульових поранень), опіків, інфекційних ускладнень, орфанних захворювань, реабілітацію, протезування тощо.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Програма створена у перші місяці повномасштабної війни завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейського Союзу, уряду Австрії та інших партнерів.

За кордоном можна отримати як невідкладне лікування (щойно стан пацієнта дозволить транспортування), так і планові медичні втручання. Оплату беруть на себе приймаючі країни та медичні заклади.

Уже 33 країни прийняли на лікування громадян України, що постраждали внаслідок війни:

  • Німеччина (1622);
  • Латвія (608);
  • Польща (452);
  • Норвегія (435);
  • Нідерланди (404).

Станом на 4 червня 2025 року медичною евакуацію скористатися уже 4 145 військових і 1 476 цивільних (із них 152 – діти). Найбільше пацієнтів евакуйовано для лікування травм – 2892, реабілітації – 991, протезування – 744.

Як подати запит на участь у програмі «Medevac Ukraine»?

Ініціатором запиту на участь у програмі є лікуючий лікар. Він/вона оцінює доцільність подальшого лікування пацієнта за кордоном, збирає необхідні документи та надсилає їх до Координаційного центру програми при Міністерстві охорони здоров’я України.

Команда Центру перевіряє подану інформацію та звертається до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) Європейської комісії із запитом на медичну евакуацію.

Після отримання відповіді від ERCC щодо можливості прийому пацієнта в іншій країні, МОЗ інформує пацієнта про результати. Якщо є позитивне рішення, Координаційний центр починає підготовку до транспортування пацієнта до закордонної клініки.

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