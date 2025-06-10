Як проведений за гаджетами час впливає на дітей — дослідження

Якщо дитина не слухає батьків, штовхається та кричить, коли злиться, можливо, варто зменшити час, який вона проводить перед екраном.

Чим більше часу діти проводять перед екраном, тим більша ймовірність того, що їхні дії та почуття не відповідають їхньому етапу розвитку.

Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі Американської психологічної асоціації Psychological Bulletin, яку цитує CNN.

Згідно з метааналізом 117 досліджень дітей віком до 10 з половиною років, наявний зв'язок між екранним часом та соціально-емоційними проблемами у дітей. Йдеться про тривогу, депресію, гіперактивність та агресію.

Проблеми виникали, коли діти віком від 2 до 5 років проводили перед екраном понад годину на день, і коли старші діти проводили перед екраном понад 2 годин на день. Діти, які проводили багато часу за іграми, були особливо схильні до ризику. А діти віком від 6 до 10 років мали більшу ймовірність розвитку соціально-емоційних проблем, ніж діти віком до 5 років.

Щобільше, діти, які поставали перед труднощами, ще більше часу проводили за монітором чи телефоном, для того, щоб заспокоїтися.

Однак, один з найбільших у своєму роді, метааналіз має обмеження, оскільки він не міг врахувати такі фактори, як стиль виховання чи соціально-економічний статус.

З усім тим, ці останні дані про дітей та час, проведений перед екраном, пропонують конкретні дії, які батьки або опікуни можуть вжити, щоб мати реальний позитивний вплив на психічне здоров'я своїх дітей.

Не використовуйте гаджети для догляду за дітьми

Екрани можуть заважати дітям розвивати навички регулювання власних емоцій. Дорослі часто дають дітям гаджети, щоб допомогти їм заспокоїтися, особливо під час роботи або в інших ситуаціях, коли потрібно, щоб діти сиділи тихо, наприклад, у ресторані. Це може завадити дітям навчитися правильно поводитися та керувати своїми емоціями.

Не дозволяйте дітям використовувати гаджети для боротьби зі своїми емоціями

Звертайте увагу на ознаки того, що діти тягнуться до гаджетів, коли у них виникають проблеми.

«У деяких випадках діти можуть шукати у гаджетах підтримки, якої не знаходять у своїх особистих стосунках – вдома, в школі чи в інших соціальних умовах. Саме тоді їм найбільше потрібна батьківська підтримка, щоб допомогти їм відчувати, що їх чують, розуміють та що вони перебувають в емоційні безпеці”, - каже провідна авторка дослідження Роберта ﻿Пірес Васконселлос.

Стежте за відеоіграми

Згідно з дослідженням, важливо також враховувати кількість часу, який діти проводять за іграми.

« ﻿Онлайн-ігри, зокрема, створюють додаткові ризики, оскільки вони часто функціонують як платформи соціальних мереж. Оскільки ці ігри продовжуються навіть після виходу з системи, діти можуть відчувати тиск залишатися на зв’язку протягом тривалішого часу, що може призвести до того, що вони нехтують важливими реальними справами, такими як сон, шкільні завдання та особиста взаємодія», – каже Васконселлос.

З цієї причини ігри можуть вимагати додаткової уваги та чіткіших меж, особливо для дітей старшого віку, яким зазвичай надається більше незалежності у тому, як вони використовують свій час.

Встановіть правила та використовуйте батьківський контроль

Важливо встановити правила щодо часу, який діти проводять перед екраном, та дотримуватися їх. Батьківський контроль на телефонах і в додатках також корисний. «Більшість пристроїв пропонують вбудовані інструменти, які допомагають керувати часом, проведеним перед екраном, і фільтрувати контент. Використовуйте ці налаштування, щоб встановити розумні щоденні обмеження та переконатися, що ваша дитина отримує доступ лише до матеріалів, що відповідають її віку», - каже Роберта ﻿Пірес Васконселлос.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто українським дітям забороняти користуватися соцмережами, і чи збереже це їхню писхіку.