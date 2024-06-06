Рада проголосувала за лікарське самоврядування у першому читанні

«За» виступили 232 нардепів.
За документом, медики в Україні вперше стануть автономними, не «прив’язаними» до медзакладів, у яких працюють. Це європейська практика.
Будуть індивідуальні свідоцтва, які даватимуть право на медичну практику. Без них медик не матиме права працювати за фахом в Україні.
Медики також отримають право, наприклад, практикувати одразу в кількох місцях, за різними договорами.
В Україні створять чотири палати, які працюватимуть незалежно від держави: лікарів, медсестер/медбратів, фармацевтів і стоматологів.
Палати матимуть свої органи і широкі повноваження. Аби медик або фармацевт міг практикувати в Україні, йому треба буде обов’язково бути членом своєї палати і платити туди обов’язкові внески.
Рішення палати обов’язкові для виконання всіма її членами.
Палати відповідатимуть зокрема за правила, за якими лікуватимуть українців. Туди зможуть скаржитися і лікарі, і пацієнти. За результатами розгляду таких скарг медика можуть покарати, навіть заборонивши йому практикувати якийсь час або зовсім.
І тут експерти вбачають ряд ризиків. Зокрема корупційних. Детальніше про плюси і мінуси законопроекту, який мають доопрацювати до другого читання, читайте у розборі Медреформа 2.0: законопроєкт, який вплине на всю медицину.