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Рада проголосувала за лікарське самоврядування у першому читанні

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт «Про самоврядування у сфері охорони здоров’я в Україні» за основу у першому читанні,

Рада проголосувала за лікарське самоврядування у першому читанні
Фото: надано НДСЛ Охматдит

«За» виступили 232 нардепів.

За документом, медики в Україні вперше стануть автономними, не «прив’язаними» до медзакладів, у яких працюють. Це європейська практика.

Будуть індивідуальні свідоцтва, які даватимуть право на медичну практику. Без них медик не матиме права працювати за фахом в Україні.

Медики також отримають право, наприклад, практикувати одразу в кількох місцях, за різними договорами.

В Україні створять чотири палати, які працюватимуть незалежно від держави: лікарів, медсестер/медбратів, фармацевтів і стоматологів.

Палати матимуть свої органи і широкі повноваження. Аби медик або фармацевт міг практикувати в Україні, йому треба буде обов’язково бути членом своєї палати і платити туди обов’язкові внески. 

Рішення палати обов’язкові для виконання всіма її членами.

Палати відповідатимуть зокрема за правила, за якими лікуватимуть українців. Туди зможуть скаржитися і лікарі, і пацієнти. За результатами розгляду таких скарг медика можуть покарати, навіть заборонивши йому практикувати якийсь час або зовсім.

І тут експерти вбачають ряд ризиків. Зокрема корупційних. Детальніше про плюси і мінуси законопроекту, який мають доопрацювати до другого читання, читайте у розборі Медреформа 2.0: законопроєкт, який вплине на всю медицину.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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