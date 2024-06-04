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В Україні уже наповнюють базу ДНК, яка допоможе ідентифіковувати загиблих – Кузін

В Україні уже створюють базу зі зразками ДНК, щоб краще знаходити тих, хто загинув і зник безвісти. 

В Україні уже наповнюють базу ДНК, яка допоможе ідентифіковувати загиблих – Кузін
Фото: МВС

Але наповнення цієї бази – це довготривалий процес.

Про це розповів заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю УП.Життя.

«Є відповідний закон «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», який вже ухвалили. Тому ця база поступово наповнюється зокрема і ДНК-профілями родичів, щоб можна було швидше ідентифікувати людей, особливо тих, які зникли безвісти», – сказав Кузін. 

Він додав, що ДНК-експертиза є базовим і найбільш доказовим методом ідентифікації людини в Україні. Адже не існує випадків, коли у світі може бути дві людини з однаковим ДНК. Залежно від того, наскільки тісний рівень зв'язку між двома людьми, схожість ДНК може бути ближча або дальша. Ближчі родичі мають більшу схожість.

Нагадаємо, що влітку у восьми країнах Європи збиратимуть ДНК рідних зниклих безвісти. Зразки збиратимуть в Молдові, Румунії, Болгарії, Угорщині, Франції, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах.

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