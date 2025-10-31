Суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилювали на Стоунхендж помаранчевий порошок

Їх звинувачували у порушенні громадського порядку.

У Великобританії суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилили на Стоунхендж помаранчевий порошок.

Про це повідомляє BBC.

74-річний Раджан Найду, 23-річна студентка Оксфордського університету Ніам Лінч та 36-річний Люк Вотсон були виправдані після 10-денного судового розгляду в Королівському суді Солсбері.

Підсудні заперечували всі звинувачення у пошкодженні стародавньої пам'ятки, що знаходиться під охороною, та заподіянні громадського шкоди. Вони посилалися на свій захист на “поважну причину” та свої права згідно зі статтями 10 та 11 Європейської конвенції з прав людини на свободу слова та свободу протесту.

Присяжні обговорювали це питання шість годин і винесли свій вердикт.