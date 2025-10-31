Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилювали на Стоунхендж помаранчевий порошок

Їх звинувачували у порушенні громадського порядку.

Суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилювали на Стоунхендж помаранчевий порошок
Стоунхендж
Фото: скриншот відео

У Великобританії суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилили на Стоунхендж помаранчевий порошок.

Про це повідомляє BBC.

74-річний Раджан Найду, 23-річна студентка Оксфордського університету Ніам Лінч та 36-річний Люк Вотсон були виправдані після 10-денного судового розгляду в Королівському суді Солсбері.

Підсудні заперечували всі звинувачення у пошкодженні стародавньої пам'ятки, що знаходиться під охороною, та заподіянні громадського шкоди. Вони посилалися на свій захист на “поважну причину” та свої права згідно зі статтями 10 та 11 Європейської конвенції з прав людини на свободу слова та свободу протесту.

Присяжні обговорювали це питання шість годин і винесли свій вердикт.

  • 19 червня минулого року протестувальники Just Stop Oil забарвили у помаранчевий колір кам'яну пам'ятку Стоунхендж, опісля їх арештувала поліція.
  • Активісти вимагали від наступного британського уряду підписати юридичне зобов'язання щодо поступової відмови від копалин (вугілля, нафти і газу) до 2030 року.
