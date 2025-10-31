Суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилювали на Стоунхендж помаранчевий порошок

У Великобританії суд виправдав трьох активістів організації Just Stop Oil, які розпилили на Стоунхендж помаранчевий порошок.
Про це повідомляє BBC.
74-річний Раджан Найду, 23-річна студентка Оксфордського університету Ніам Лінч та 36-річний Люк Вотсон були виправдані після 10-денного судового розгляду в Королівському суді Солсбері.
Підсудні заперечували всі звинувачення у пошкодженні стародавньої пам'ятки, що знаходиться під охороною, та заподіянні громадського шкоди. Вони посилалися на свій захист на “поважну причину” та свої права згідно зі статтями 10 та 11 Європейської конвенції з прав людини на свободу слова та свободу протесту.
Присяжні обговорювали це питання шість годин і винесли свій вердикт.
- 19 червня минулого року протестувальники Just Stop Oil забарвили у помаранчевий колір кам'яну пам'ятку Стоунхендж, опісля їх арештувала поліція.
- Активісти вимагали від наступного британського уряду підписати юридичне зобов'язання щодо поступової відмови від копалин (вугілля, нафти і газу) до 2030 року.