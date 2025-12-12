Китай готує пакет стимулів для чипової галузі до $70 млрд

Китайський уряд розглядає можливість запуску нового масштабного пакета фінансових стимулів для розвитку національної напівпровідникової промисловості, пише Bloomberg.

Обсяг підтримки може сягнути приблизно $28–70 млрд.

Остаточні параметри програми ще уточнюють: зокрема, визначають конкретні компанії і механізми надання фінансування. Пропозиція свідчить про намір Пекіна й надалі інвестувати значні державні ресурси у сектор, що вважається ключовим у технологічному протистоянні США.

Навіть мінімальний рівень підтримки наближається до обсягу американського Chips Act, а максимальний став би наймасштабнішим держфінансуванням напівпровідникової галузі в історії КНР. Програма працюватиме окремо від уже чинних інструментів, включно з фондом Big Fund III на $50 млрд.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін декларує курс на “загальнонаціональний” підхід до розвитку чипової індустрії — мобілізацію державних, приватних і наукових ресурсів, щоб зменшити залежність від імпорту, зокрема, від продукції Nvidia.

Навіть після дозволу адміністрації Дональда Трампа на продаж до Китаю частини чипів Nvidia, включно з потужнішою моделлю H200, Пекін продовжує робити ставку на національних виробників — Huawei і Cambricon.

Уряд також рекомендував державним установам та компаніям відмовлятися від Nvidia H20, спеціальної моделі, випущеної з урахуванням американських експортних обмежень. Представники Nvidia вже заявили, що їхня частка на китайському ринку прискорювачів для ШІ впала до нуля.

Пекін також досі не погодив імпорт чипів Nvidia H200, попри нещодавнє пом'якшення американської політики.