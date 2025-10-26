Туск попередив про небезпеку відновлення "Північного потоку-2" після війни в Україні

"Проблема в тому, що його взагалі побудували", - вважає глава польського уряду.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг європейських політиків від спроб після завершення війни в Україні відновити економічні зв’язки з Росією — зокрема, відродити проєкт газогону "Північний потік-2", пише Politico.

Туск назвав такі ініціативи «тривожним сигналом».

«[Я знаю], що це означає — хтось у Європі хоче відновити Nord Stream 2, мати вигідний бізнес із російською нафтою та газом. Для мене це завжди як дзвін тривоги», - зазначив польський прем’єр.

Nord Stream 2, який транспортував газ із Росії до Німеччини через Балтійське море, критикують як стратегічну помилку та символ європейської поступливості Москві. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році газогін підірвали. Пізніше у справі про диверсію заарештували українського професійного водолаза.

«Проблема з Nord Stream 2 не в тому, що його підірвали. Проблема в тому, що його взагалі побудували», — написав Туск у соцмережі X раніше цього місяця.

У розмові з The Sunday Times польський прем’єр прокоментував рішення суду в Польщі, який заблокував екстрадицію до Німеччини одного з підозрюваних у підриві газогону. На його думку, це рішення підтверджує право України атакувати об’єкти, пов’язані з Росією, будь-де в Європі.

Туск розкритикував «самозаспокоєність» Європи та недооцінку загроз із боку Кремля.

«Ми говоримо про кінець епохи ілюзій у Європі — надто пізно, бо ми не встигли добре підготуватися до всіх загроз. Але ще не пізно, щоб вижити», – переконаний глава польського уряду.