​Німеччина планує витратити €377 млрд на переозброєння армії

Найбільшу частку отримають німецькі компанії, на які припадає понад €182 млрд замовлень.

Німеччина готується реалізувати масштабну програму модернізації армії на суму €377 млрд, — про це йдеться у внутрішньому документі уряду, пише Politico.

39-сторінковий план описує закупівлі у сферах сухопутних, повітряних, морських, космічних і кіберсил. Документ є «дорожньою картою» переозброєння Бундесверу, яку врахують у військовому бюджеті на 2026 рік.

Відповідно до документа, Німеччина хоче реалізувати близько 320 нових оборонних проєктів, із яких 178 уже мають визначених підрядників. Найбільшу частку отримають німецькі компанії, на які припадає понад €182 млрд замовлень.

Rheinmetall — головний вигодонабувач, фігурує у 53 проєктах на понад €88 млрд. Зокрема, компанія має поставити 687 бойових машин Puma і 561 систему Skyranger 30 для протидії дронам.

Другим великим виробником стане Diehl Defence, яка отримає замовлень на €17,3 млрд, зокрема, на комплекси IRIS-T, що формуватимуть основу нової системи ППО Німеччини.

План також передбачає розгортання 14 супутникових програм на суму понад €14 млрд, включно з низькоорбітальним угрупованням вартістю €9,5 млрд для забезпечення стійкого зв’язку військ.

Серед закупівель, що пов’язані з іноземними постачальниками, — 15 літаків F-35, 400 крилатих ракет Tomahawk і чотири патрульні літаки Boeing P-8A Poseidon. Їхня сукупна вартість становить близько €14 млрд, тобто менш як 5% від загального бюджету, але саме ці системи визначають стратегічні та ядерні можливості Бундесверу.

За оцінкою Politico, план може перетворити Німеччину на основний оборонний центр Європи, як того прагне канцлер Фрідріх Мерц, який заявив про намір зробити Бундесвер «найпотужнішою армією Європи».