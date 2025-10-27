Рубіо: США не вважають удар Ізраїлю по бойовику "Ісламського джихаду" порушенням перемир’я

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не розцінює удар, який Ізраїль завдав по бойовику палестинського угруповання "Ісламський джихад" у Смузі Гази, як порушення перемир’я, пише Reuters.

За даними ізраїльської сторони, авіаудар у суботу був спрямований по члену "Ісламського джихаду", якого звинуватили у підготовці нападу на ізраїльських військових. Саме угруповання ці звинувачення заперечило.

"Ми не розглядаємо це як порушення режиму припинення вогню", — сказав Рубіо журналістам на борту літака президента Дональда Трампа під час його поїздки до Азії.

Рубіо наголосив, що Ізраїль не відмовлявся від права на самооборону в межах чинної угоди, яка передбачала звільнення останніх живих заручників, утримуваних у Газі рухом ХАМАС.

"Ізраїль має право діяти, якщо існує безпосередня загроза, — і всі посередники з цим погоджуються", — додав він.

Рубіо також зазначив, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, яке триває вже понад два роки після початку війни, базується на зобов’язаннях обох сторін. Він закликав ХАМАС прискорити повернення тіл заручників, які загинули в полоні.

Авіаудар Ізраїлю стався невдовзі після від’їзду Рубіо з країни, де він перебував із візитом, спрямованим на підтримку чинного режиму припинення вогню.