В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

Рубіо: США не вважають удар Ізраїлю по бойовику "Ісламського джихаду" порушенням перемир’я

Водночас Рубіо закликав ХАМАС прискорити повернення тіл заручників, які загинули в полоні.

Рубіо: США не вважають удар Ізраїлю по бойовику "Ісламського джихаду" порушенням перемир’я
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не розцінює удар, який Ізраїль завдав по бойовику палестинського угруповання "Ісламський джихад" у Смузі Гази, як порушення перемир’я, пише Reuters.

За даними ізраїльської сторони, авіаудар у суботу був спрямований по члену "Ісламського джихаду", якого звинуватили у підготовці нападу на ізраїльських військових. Саме угруповання ці звинувачення заперечило.

"Ми не розглядаємо це як порушення режиму припинення вогню", — сказав Рубіо журналістам на борту літака президента Дональда Трампа під час його поїздки до Азії.

Рубіо наголосив, що Ізраїль не відмовлявся від права на самооборону в межах чинної угоди, яка передбачала звільнення останніх живих заручників, утримуваних у Газі рухом ХАМАС.

"Ізраїль має право діяти, якщо існує безпосередня загроза, — і всі посередники з цим погоджуються", — додав він.

Рубіо також зазначив, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, яке триває вже понад два роки після початку війни, базується на зобов’язаннях обох сторін. Він закликав ХАМАС прискорити повернення тіл заручників, які загинули в полоні.

Авіаудар Ізраїлю стався невдовзі після від’їзду Рубіо з країни, де він перебував із візитом, спрямованим на підтримку чинного режиму припинення вогню.

  • На початку місяця Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про першу фазу мирного плану. Усі заручники мають бути звільнені, а війська ЦАХАЛ відведені. 
  • Як відомо, 25 жовтня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по центральній частині сектора Гази з метою ліквідації бойовика угруповання "Ісламський джихад", який готував теракт.
Теми: , , ,
﻿
