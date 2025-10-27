Єврокомісія розглядає варіанти фінансування України, окрім репараційної позики

Основна увага має бути на заморожених активах РФ.

Європейська комісія розглядає варіанти для фінансування України, окрім репараційної позики. Однак основна увага залишається на заморожених активах РФ.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо, пише Суспільне.

Єврокомісія наразі опрацьовує документ щодо інших варіантів фінансування України та надання репараційного кредиту.

"На цій основі відбудеться обговорення і, сподіваємося, буде прийнято остаточне рішення на наступному засіданні Європейської Ради", — каже Піньо.