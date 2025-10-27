Єврокомісія розглядає варіанти фінансування України, окрім репараційної позики

Європейська комісія розглядає варіанти для фінансування України, окрім репараційної позики. Однак основна увага залишається на заморожених активах РФ.
Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо, пише Суспільне.
Єврокомісія наразі опрацьовує документ щодо інших варіантів фінансування України та надання репараційного кредиту.
"На цій основі відбудеться обговорення і, сподіваємося, буде прийнято остаточне рішення на наступному засіданні Європейської Ради", — каже Піньо.
- Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро.
- Кошти підуть на фінансування потреб України під час війни, а повертати кредит Київ буде лише після отримання репарацій від Росії у межах мирної угоди. Ризики заборгованості розподілятимуться колективно між країнами ЄС та, ймовірно, деякими державами G7.
- Умови надання Україні майбутньої "репараційної позики" від Європейського Союзу призвели до розбіжностей між країнами-членами ЄС.
- Бельгія вже висловила свої застереження щодо гарантій та дотримання міжнародного права, а Угорщина публічно виступає проти цієї ініціативи.
- Франція хоче, аби Україна могла витрачати цю позику тільки всередині ЄС.