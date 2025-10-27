В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСвіт

Єврокомісія розглядає варіанти фінансування України, окрім репараційної позики

Основна увага має бути на заморожених активах РФ.

Єврокомісія розглядає варіанти фінансування України, окрім репараційної позики
Фото: З відкритих джерел

Європейська комісія розглядає варіанти для фінансування України, окрім репараційної позики. Однак основна увага залишається на заморожених активах РФ.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо, пише Суспільне.

Єврокомісія наразі опрацьовує документ щодо інших варіантів фінансування України та надання репараційного кредиту.

"На цій основі відбудеться обговорення і, сподіваємося, буде прийнято остаточне рішення на наступному засіданні Європейської Ради", — каже Піньо.

  • Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. 
  • Кошти підуть на фінансування потреб України під час війни, а повертати кредит Київ буде лише після отримання репарацій від Росії у межах мирної угоди. Ризики заборгованості розподілятимуться колективно між країнами ЄС та, ймовірно, деякими державами G7.
  • Умови надання Україні майбутньої "репараційної позики" від Європейського Союзу призвели до розбіжностей між країнами-членами ЄС. 
  • Бельгія вже висловила свої застереження щодо гарантій та дотримання міжнародного права, а Угорщина публічно виступає проти цієї ініціативи.
  • Франція хоче, аби Україна могла витрачати цю позику тільки всередині ЄС. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies