Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСвіт

Суддя з Бельгії оприлюднив лист до керівництва держави щодо збільшення наркотрафіку через країну

Суддя вважає, що Бельгія перетворюється на наркодержаву.

Суддя з Бельгії оприлюднив лист до керівництва держави щодо збільшення наркотрафіку через країну
поліція Бельгії
Фото: EPA/UPG

Бельгія стоїть на межі перетворення на наркодержаву — про це йдеться в анонімному листі слідчого судді з Антверпена, опублікованому на офіційному сайті судової системи країни, пише Politico.

«Те, що відбувається сьогодні у нашому окрузі та за його межами, вже не є класичною злочинністю. Ми стикаємося з організованою загрозою, яка підриває наші інституції», — написав суддя.

У листі йдеться про те, що «вкоренилися масштабні мафіозні структури», які діють як альтернатива чинній владі, що кидає виклик не лише поліції, а й судовій системі. 

«Це серйозно: ми перетворюємося на наркодержаву? Перебільшено? Наш комісар із боротьби з наркотиками вважає, що цей процес уже почався. Ми поділяємо це занепокоєння», — зазначив суддя.

Основним осередком контрабанди наркотиків назвали порт Антверпена, через який нелегальні речовини потрапляють до Бельгії та далі в Європу. Столиця країни, Брюссель, потерпає від серії збройних нападів, пов’язаних із наркоторгівлею — цього року зафіксували понад 60 інцидентів, з них 20 лише влітку.

На тлі загострення ситуації міністр внутрішніх справ Бельгії заявив, що розглядає можливість виведення військових на вулиці Брюсселя. Також уряд ухвалив рішення об’єднати шість поліцейських зон міста в єдину структуру до 2027 року.

Суддя у своєму листі наголосив, що Бельгія вже демонструє ознаки наркодержави — нелегальну економіку, корупцію і насильство. За його словами, мережі з відмивання грошей підвищують ціни на нерухомість, корупція проникає у державні інституції, а замовити викрадення або напад можна навіть через Snapchat.

«Це хабарництво просочується в наші інституції. Справи, якими я займався за останні роки, призвели до арештів працівників порту, митників, поліцейських, чиновників і навіть співробітників судової системи — у тюрмах і тут, у цій будівлі», — йдеться в листі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies