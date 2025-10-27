Суддя з Бельгії оприлюднив лист до керівництва держави щодо збільшення наркотрафіку через країну

Бельгія стоїть на межі перетворення на наркодержаву — про це йдеться в анонімному листі слідчого судді з Антверпена, опублікованому на офіційному сайті судової системи країни, пише Politico.

«Те, що відбувається сьогодні у нашому окрузі та за його межами, вже не є класичною злочинністю. Ми стикаємося з організованою загрозою, яка підриває наші інституції», — написав суддя.

У листі йдеться про те, що «вкоренилися масштабні мафіозні структури», які діють як альтернатива чинній владі, що кидає виклик не лише поліції, а й судовій системі.

«Це серйозно: ми перетворюємося на наркодержаву? Перебільшено? Наш комісар із боротьби з наркотиками вважає, що цей процес уже почався. Ми поділяємо це занепокоєння», — зазначив суддя.

Основним осередком контрабанди наркотиків назвали порт Антверпена, через який нелегальні речовини потрапляють до Бельгії та далі в Європу. Столиця країни, Брюссель, потерпає від серії збройних нападів, пов’язаних із наркоторгівлею — цього року зафіксували понад 60 інцидентів, з них 20 лише влітку.

На тлі загострення ситуації міністр внутрішніх справ Бельгії заявив, що розглядає можливість виведення військових на вулиці Брюсселя. Також уряд ухвалив рішення об’єднати шість поліцейських зон міста в єдину структуру до 2027 року.

Суддя у своєму листі наголосив, що Бельгія вже демонструє ознаки наркодержави — нелегальну економіку, корупцію і насильство. За його словами, мережі з відмивання грошей підвищують ціни на нерухомість, корупція проникає у державні інституції, а замовити викрадення або напад можна навіть через Snapchat.

«Це хабарництво просочується в наші інституції. Справи, якими я займався за останні роки, призвели до арештів працівників порту, митників, поліцейських, чиновників і навіть співробітників судової системи — у тюрмах і тут, у цій будівлі», — йдеться в листі.