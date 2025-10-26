Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Міністр фінансів США назвав представника Путіна «російським пропагандистом»

«Все, що ми робимо, зрештою приведе Путіна до переговорів», - вважає Скотт Бессент.

Міністр фінансів США Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва, який перебуває з візитом у Штатах, «російським пропагандистом».

В інтерв’ю CBS News міністр заперечив слова Дмітрієва про те, що американські санкції не зачеплять економіку РФ.

«Гадаю, Росія відчує біль негайно. Можу сказати, що ми вже бачимо: Індія повністю зупинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів також призупинили роботу. І, Маргарет, ви справді збираєтеся — публікувати те, що каже російський пропагандист? Ну, а що ще він може сказати? Що це буде жахливо і змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Звичайно ж ні — російська економіка зараз воєнна. Зростання майже нульове. Інфляція, здається, перевищує 20%, і все, що ми робимо, зрештою приведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську воєнну машину, і я вважаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки», - заявив Бессент.

Очільник Мінфіну зауважив, що попри заяви російської пропаганди про те, що Москві нібито вдалося «імунізувати» економіку від санкцій, насправді все не так.

«Їхні нафтові прибутки впали на 20% порівняно з минулим роком. Я підозрюю, що це може знизити їх ще на 20–30%. Тож, знову ж таки, президента Трампа критикували за недостатні дії. Він зробив сміливий крок — а ви цитуєте російського пропагандиста», - повторив Бессент.

  • Інститут вивчення війни оприлюднив новий звіт, у якому наголосив - Кремль намагається використати візит керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва до США, щоб поширити серед американської аудиторії свої наративи про Україну. Головний із них - вимога капітуляції нашої держави та створення проросійського маріонеткового уряду.
  • ISW вважає, що відрядження Дмітрієва до США якраз і свідчить, що Кремль стурбований ефектом американської політики. Тож російські чиновники намагаються применшити вплив західних санкцій та ефективність українських ударів на фронті — саме ці тези Дмитрієв повторював у своїх інтерв’ю.
