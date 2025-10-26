Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва, який перебуває з візитом у Штатах, «російським пропагандистом».

В інтерв’ю CBS News міністр заперечив слова Дмітрієва про те, що американські санкції не зачеплять економіку РФ.

«Гадаю, Росія відчує біль негайно. Можу сказати, що ми вже бачимо: Індія повністю зупинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів також призупинили роботу. І, Маргарет, ви справді збираєтеся — публікувати те, що каже російський пропагандист? Ну, а що ще він може сказати? Що це буде жахливо і змусить Путіна сісти за стіл переговорів? Звичайно ж ні — російська економіка зараз воєнна. Зростання майже нульове. Інфляція, здається, перевищує 20%, і все, що ми робимо, зрештою приведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську воєнну машину, і я вважаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки», - заявив Бессент.

Очільник Мінфіну зауважив, що попри заяви російської пропаганди про те, що Москві нібито вдалося «імунізувати» економіку від санкцій, насправді все не так.

«Їхні нафтові прибутки впали на 20% порівняно з минулим роком. Я підозрюю, що це може знизити їх ще на 20–30%. Тож, знову ж таки, президента Трампа критикували за недостатні дії. Він зробив сміливий крок — а ви цитуєте російського пропагандиста», - повторив Бессент.

Інститут вивчення війни оприлюднив новий звіт, у якому наголосив - Кремль намагається використати візит керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва до США, щоб поширити серед американської аудиторії свої наративи про Україну. Головний із них - вимога капітуляції нашої держави та створення проросійського маріонеткового уряду.