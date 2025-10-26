США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok

Нова структура матиме більшість американських власників і раду директорів, де переважатимуть громадяни США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угоду щодо TikTok остаточно укладуть 30 жовтня, коли президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, передає CBS News.

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми підписали її в Мадриді, і станом на сьогодні всі деталі узгоджено. Два лідери затвердять цю угоду в четвер у Кореї», — зазначив Бессент.

За його словами, він не бере участі у комерційній частині переговорів.

«Моє завдання було переконати китайську сторону погодити операцію, і я вважаю, що ми успішно це зробили», - сказав міністр.

Трамп минулого місяця підписав указ, який відкрив шлях для реструктуризації TikTok і дозволив платформі продовжити роботу у США за умови створення нової компанії з американськими інвесторами.

За планом, нова структура матиме більшість американських власників і раду директорів, де переважатимуть громадяни США. Китайська компанія ByteDance та її афілійовані структури володітимуть менше ніж 20% акцій нового підприємства. Серед американських інвесторів у TikTok буде Oracle.

Водночас голова комітету Палати представників із питань Китаю, республіканець Джон Муленар, висловив сумнів щодо безпеки угоди.

«Поки китайці залишаються залученими, є підстави для недовіри», — сказав він.

Президент Трамп і Сі Цзіньпін мають офіційно затвердити угоду під час саміту АТЕС у Південній Кореї наступного тижня.