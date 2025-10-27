В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
У Південнокитайському морі зазнали аварії винищувач і гелікоптер ВМС США

Люди не постраждали. 

У Південнокитайському морі зазнали аварії винищувач і гелікоптер ВМС США
Авіаносець ВМС США USS Nimitz
Фото: EPA/UPG

Американські винищувач і вертоліт, що базувалися на авіаносці USS Nimitz, зазнали аварії в Південнокитайському морі з інтервалом у менш ніж 30 хвилин у неділю вдень.

Як пише АР, про це повідомив Тихоокеанський флот ВМС США.

Трьох членів екіпажу вертольота MH-60R Sea Hawk врятували. Обидва пілоти винищувача F/A-18F Super Hornet катапультувалися, їх підняли на борт рятувальні команди. Усі п’ятеро "живі та перебувають у стабільному стані", йдеться у заяві флоту.

Причини обох аварій з'ясовуються.

USS Nimitz прямує до свого "домашнього" порту на військово-морській базі Кітсап у штаті Вашингтон після того, як більшу частину літа перебував на Близькому Сході для відповіді США на атаки єменських хуситів на торговельні судна. Це – останнє бойове розгортання авіаносця перед виведенням з експлуатації.

Ще один авіаносець, USS Harry S. Truman, останнім часом пережив кілька інцидентів під час розгортання на Близькому Сході.

У грудні ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 з авіаносця Truman.

У квітні інший F/A-18 зірвався з палуби ангара Truman і впав у Червоне море.

А в травні винищувач F/A, що здійснював посадку на цей авіаносець у Червоному морі, скотився за борт після того, як, імовірно, не зачепив троси-уловлювачі, які зупиняють літаки під час посадки. 

Результати розслідувань усе ще не оприлюднені.
