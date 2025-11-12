Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

Румунія готується взяти під контроль підсанкційні активи “Лукойла”

Влада Румунії хоче забезпечити безперервність діяльності активів “Лукойла”.

"Лукойл", ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє видання HotNews.ro.

Румунія повинна взяти під контроль компанію, щоб гарантувати повне виконання міжнародних заходів, захистити робочі місця 5000 співробітників та забезпечити стабільність і безпеку національної енергетичної системи”, – зазначив міністр енергетики Румунії Богдан Іван.

Він зазначив, що майбутнє законодавство забезпечить водночас повне дотримання режиму санкцій, встановленого США та безперервність діяльності активів “Лукойла”.

“Я чітко кажу: я не проситиму про продовження терміну 21 листопада, встановленого американською владою. Більше того, я підтримуватиму тиражування та однакове застосування санкцій, ініційованих США, по всьому Європейському Союзу”, – запевнив міністр.

Завод “Лукола” має потужність переробки приблизно 2,4 млн тонн на рік. Російська компанія майже 10 років намагається продати нафтопереробний завод, але інвестори не зацікавились ним. Одна з причин полягає в тому, що нафтопереробний завод має застаріле обладнання та потребує дуже великих інвестицій.

Також “Лукойл” володіє в Румунії мережею з 320 АЗС.
