Румунія готується взяти під контроль підсанкційні активи “Лукойла”

Міністерство енергетики Румунії працює над створенням законодавства щодо активів, що належать російській компанії “Лукойл”, яка перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє видання HotNews.ro.

“Румунія повинна взяти під контроль компанію, щоб гарантувати повне виконання міжнародних заходів, захистити робочі місця 5000 співробітників та забезпечити стабільність і безпеку національної енергетичної системи”, – зазначив міністр енергетики Румунії Богдан Іван.

Він зазначив, що майбутнє законодавство забезпечить водночас повне дотримання режиму санкцій, встановленого США та безперервність діяльності активів “Лукойла”.

“Я чітко кажу: я не проситиму про продовження терміну 21 листопада, встановленого американською владою. Більше того, я підтримуватиму тиражування та однакове застосування санкцій, ініційованих США, по всьому Європейському Союзу”, – запевнив міністр.

Завод “Лукола” має потужність переробки приблизно 2,4 млн тонн на рік. Російська компанія майже 10 років намагається продати нафтопереробний завод, але інвестори не зацікавились ним. Одна з причин полягає в тому, що нафтопереробний завод має застаріле обладнання та потребує дуже великих інвестицій.

Також “Лукойл” володіє в Румунії мережею з 320 АЗС.