Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Британія виділяє понад 17 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України

Кошти спрямують на ремонт енергетичної інфраструктури та допомогу українцям, які найбільше постраждали від перебоїв з електроенергією.

Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Великої Британії оголосив про виділення 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів) для підтримки енергетичного сектору України після нових масованих атак Росії. 

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Новий пакет підтримки передбачає проведення ремонту енергетичної інфраструктури та допомогу українцям, які найбільше постраждали від перебоїв з електроенергією, теплом і водопостачанням у зимовий період.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що Кремль намагається "занурити Україну в темряву та холод напередодні зими", проте Велика Британія залишатиметься надійним партнером Києва.

"Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України — це наша безпека. Ми разом із партнерами по G7 стоїмо пліч-о-пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики", — заявила Купер.

Крім фінансової допомоги, Лондон оголосив про плани заборонити надання морських послуг для суден, що перевозять російський скраплений природний газ (СПГ). Нові обмеження, які запроваджуватимуть поступово протягом 2026 року, стануть продовженням санкцій проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

За словами представників британського уряду, ці заходи мають на меті "суттєво скоротити російський експорт СПГ і перекрити доступ до провідних світових морських сервісів Великої Британії".
