Британія виділяє понад 17 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України

Кошти спрямують на ремонт енергетичної інфраструктури та допомогу українцям, які найбільше постраждали від перебоїв з електроенергією.

Уряд Великої Британії оголосив про виділення 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів доларів) для підтримки енергетичного сектору України після нових масованих атак Росії.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Новий пакет підтримки передбачає проведення ремонту енергетичної інфраструктури та допомогу українцям, які найбільше постраждали від перебоїв з електроенергією, теплом і водопостачанням у зимовий період.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підкреслила, що Кремль намагається "занурити Україну в темряву та холод напередодні зими", проте Велика Британія залишатиметься надійним партнером Києва.

"Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України — це наша безпека. Ми разом із партнерами по G7 стоїмо пліч-о-пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики", — заявила Купер.

Крім фінансової допомоги, Лондон оголосив про плани заборонити надання морських послуг для суден, що перевозять російський скраплений природний газ (СПГ). Нові обмеження, які запроваджуватимуть поступово протягом 2026 року, стануть продовженням санкцій проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл".

За словами представників британського уряду, ці заходи мають на меті "суттєво скоротити російський експорт СПГ і перекрити доступ до провідних світових морських сервісів Великої Британії".