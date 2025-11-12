Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСвіт

Канада посилює санкції проти Росії: у "чорному списку" понад 20 осіб і танкери "тіньового флоту"

Під канадські санкції потрапили 100 суден російського тіньового флоту.

Канада посилює санкції проти Росії: у "чорному списку" понад 20 осіб і танкери "тіньового флоту"
Фото: rada.gov.ua

Канада запроваджує нові антиросійські санкції, обмежуючи діяльність понад 20 фізичних та юридичних осіб, а також близько 100 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Обмежувальні заходи спрямовані на підвищення економічної ціни для РФ через її неспровоковане вторгнення в Україну. 

Санкції торкнулися енергетичних доходів та фінансових партнерів Росії, а також знизили її звичайні й гібридні військові можливості, — наголосили у МЗС Канади.

До нового санкційного списку увійшли 13 осіб і 11 установ, зокрема кілька організацій, задіяних у реалізації дронової програми РФ. 

Крім того, Канада вперше обмежила діяльність організацій, що постачають кіберінфраструктуру, яку Росія використовує у гібридних операціях проти України, а також низки заводів зі скрапленого газу.

За даними МЗС, ці заходи є прямою реакцією на пріоритети України та зусилля країн G7 щодо посилення економічного тиску на Росію з метою змусити її припинити війну. 

Санкції також узгоджуються з аналогічними кроками США, ЄС та Великої Британії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies