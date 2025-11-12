Канада посилює санкції проти Росії: у "чорному списку" понад 20 осіб і танкери "тіньового флоту"

Канада запроваджує нові антиросійські санкції, обмежуючи діяльність понад 20 фізичних та юридичних осіб, а також близько 100 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади.

Обмежувальні заходи спрямовані на підвищення економічної ціни для РФ через її неспровоковане вторгнення в Україну.

Санкції торкнулися енергетичних доходів та фінансових партнерів Росії, а також знизили її звичайні й гібридні військові можливості, — наголосили у МЗС Канади.

До нового санкційного списку увійшли 13 осіб і 11 установ, зокрема кілька організацій, задіяних у реалізації дронової програми РФ.

Крім того, Канада вперше обмежила діяльність організацій, що постачають кіберінфраструктуру, яку Росія використовує у гібридних операціях проти України, а також низки заводів зі скрапленого газу.

За даними МЗС, ці заходи є прямою реакцією на пріоритети України та зусилля країн G7 щодо посилення економічного тиску на Росію з метою змусити її припинити війну.

Санкції також узгоджуються з аналогічними кроками США, ЄС та Великої Британії.