Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли населені пункти Сумщини, є постраждалий

Ворог атакував Сумщину КАБами, БпЛА, FPV-дронами та з РСЗВ.

Росіяни обстріляли населені пункти Сумщини, є постраждалий
наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є постраждалий. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 22 листопада до ранку 23 листопада 2025 року, російські війська здійснили 25 обстрілів по 14 населених пунктах в 10 територіальних громадах області.

У Зноб-Новгородській громаді через ворожий обстріл РСЗВ постраждав 45-річний чоловік. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були Сумська Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ по території Сумщини.

У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобілі, у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

За добу повітряна тривога в області тривала 10 годин 36 хвилин.
