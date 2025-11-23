Росіяни обстріляли населені пункти Сумщини, є постраждалий

Ворог атакував Сумщину КАБами, БпЛА, FPV-дронами та з РСЗВ.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині є постраждалий. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом доби, з ранку 22 листопада до ранку 23 листопада 2025 року, російські війська здійснили 25 обстрілів по 14 населених пунктах в 10 територіальних громадах області.

У Зноб-Новгородській громаді через ворожий обстріл РСЗВ постраждав 45-річний чоловік. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були Сумська Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ по території Сумщини.

У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, автомобілі, у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

За добу повітряна тривога в області тривала 10 годин 36 хвилин.