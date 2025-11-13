Біля Богуславки на Харківщині унаслідок удару РФ загинули люди (оновлено)

Унаслідок російської атаки біля Богуславки на Харківщині загинули троє людей. Попередньо, ворог поцілив дроном у мотоблок.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він спочатку повідомив, що загиблих двоє. Пізніше написав, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борівській громаді зросла. Один із постраждалих помер у "швидкій". Поранення виявилися надто важкими.

Ще одному травмованому медики надають необхідну допомогу.

"Ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді. Внаслідок російського удару неподалік с. Богуславка двоє людей загинули, ще двоє – зазнали поранень", – йшлося раніше у його повідомленні.

Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок.

Постраждалих госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.