Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські атаки на Харківщині постраждали люди. Пошкоджені авто, будинки і підприємство

Ударів ворога зазнали 5 населених пунктів області. 

Через російські атаки на Харківщині постраждали люди. Пошкоджені авто, будинки і підприємство
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу у Харкові по медичну допомогу звернулися 58-річний і 54-річний чоловіки та 60-річна жінка.

Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 fpv-дрони;
  • 7 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено транспортне підприємство, скління вікон 15 багатоквартирних та 5 приватних житлових будинків, 10 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Заміст);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Білий Колодязь). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 11 918 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
