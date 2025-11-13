Через російські атаки на Харківщині постраждали люди. Пошкоджені авто, будинки і підприємство

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу у Харкові по медичну допомогу звернулися 58-річний і 54-річний чоловіки та 60-річна жінка.

Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 БпЛА типу «Герань-2»;

4 fpv-дрони;

7 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено транспортне підприємство, скління вікон 15 багатоквартирних та 5 приватних житлових будинків, 10 автомобілів;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Заміст);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини. Залишилися 37 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 11 918 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.