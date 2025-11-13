Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

СБС вразили у Криму центр зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”

СБС вразили у Криму центр зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”
"Оріон", ілюстративне фото
Фото: Сухопутні сили ЗСУ

СБС вразили у Криму базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”

Уражену базу атакували оператори 1 окремого Центру СБС.

Оператори СБС вразили у тимчасово окупованому росіянами Криму базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

“Ця короста є носієм авіабомб і ракет “повітря-земля”, висить у повітрі до 24 год на висоті до 7500 м, має розмах крила 16,3 м, вартісна і рідкісна приблуда”, - написав командувач СБС. 

Він уточнив, що уражена база розташована на аеродромі “Кіровське”, її атакували оператори 1 окремого Центру СБС (трансформований 14-й полк СБС).

Раніше про удар по місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське" повідомляв Генштаб ЗСУ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies