СБС вразили у Криму центр зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”

СБС вразили у Криму базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”
Уражену базу атакували оператори 1 окремого Центру СБС.
Оператори СБС вразили у тимчасово окупованому росіянами Криму базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БПЛА “Оріон”.
Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.
“Ця короста є носієм авіабомб і ракет “повітря-земля”, висить у повітрі до 24 год на висоті до 7500 м, має розмах крила 16,3 м, вартісна і рідкісна приблуда”, - написав командувач СБС.
Він уточнив, що уражена база розташована на аеродромі “Кіровське”, її атакували оператори 1 окремого Центру СБС (трансформований 14-й полк СБС).
Раніше про удар по місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське" повідомляв Генштаб ЗСУ.