РФ вночі атакувала дронами і ракетою. Зафіксували влучання 36 БпЛА на 10 локаціях

ППО знешкодила 102 безпілотники із 138 запущених.

РФ вночі атакувала дронами і ракетою. Зафіксували влучання 36 БпЛА на 10 локаціях
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 13 листопада російська армія атакувала Україну балістичною ракетою і 138 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 102 дрони. 

Про це пишуть у телеграм-каналі Повітряних сил.

"У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму,  138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", – зазначено у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Фото: Повітряні сили
