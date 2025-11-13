Зеленський про Покровськ: рішення про виведення військ мають приймати командири на місцях

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація в Покровську на Донеччині дуже складна, але підкреслив, що рішення про імовірний відступ військ ухвалюють військові командири.
Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg Television.
"Ніхто не змушує їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливіше для нас – це наші солдати", – повідомив він.
За словами Зеленського, Росія прагне здобути перемогу в Покровську, щоб переконати Трампа, що Україна має віддати весь східний Донбас, тобто Луганську і Донецьку області.
"Ми не можемо залишити схід України. Люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони (росіяни-ред.) захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", – наголосив український президент.
Він також додав, що російські війська "не мають великої сили" і намагаються зруйнувати енергосистему, аби примусити Україну до поступок.
Зеленський також зазначив, що Україна готова до переговорів із Росією про припинення вогню, якщо Москва справді прагне завершити війну.
"Вони не поважають закон, але дуже поважають Сполучені Штати – поважають президента Трампа. Я справді вважаю, що президент Трамп може натиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. І саме тому це дуже важливо", – сказав він.
- Вчора стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський їздив на Покровський напрямок. Він написав, що Сили оборони зачистили від російських ДРГ 7,4 км. кв. території там.
- У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.
- У жовтні він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську. Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.
- 17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.
- 27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.
- Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.
- 30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.