Зеленський про Покровськ: рішення про виведення військ мають приймати командири на місцях

Він заявив, що Росія прагне здобути перемогу в Покровську, щоб переконати Трампа, що Україна має віддати східний Донбас.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація в Покровську на Донеччині дуже складна, але підкреслив, що рішення про імовірний відступ військ ухвалюють військові командири.

Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg Television.

"Ніхто не змушує їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас – найважливіше для нас – це наші солдати", – повідомив він.

За словами Зеленського, Росія прагне здобути перемогу в Покровську, щоб переконати Трампа, що Україна має віддати весь східний Донбас, тобто Луганську і Донецьку області.

"Ми не можемо залишити схід України. Люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони (росіяни-ред.) захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", – наголосив український президент.

Він також додав, що російські війська "не мають великої сили" і намагаються зруйнувати енергосистему, аби примусити Україну до поступок.

Зеленський також зазначив, що Україна готова до переговорів із Росією про припинення вогню, якщо Москва справді прагне завершити війну.

"Вони не поважають закон, але дуже поважають Сполучені Штати – поважають президента Трампа. Я справді вважаю, що президент Трамп може натиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. І саме тому це дуже важливо", – сказав він.