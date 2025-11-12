Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Сили оборони зачистили від російських ДРГ 7,4 км. кв. території на Покровському напрямку

На Покровському напрямку фіксують найбільше боєзіткнень.

Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив поїздку на Покровський напрямок, який залишається головним у контексті наступу російської армії.

Про це генерал Сирський повідомив у Фейсбук.

"Стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань. Для цього здійснив поїздку на Покровський напрямок. Разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії", — ідеться у повідомленні Головкома.

Сирський наголошує, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу ворога. Саме тут фіксують найбільшу кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України. 

Ворог, зокрема, намагається скористатися складними погодними умовами.

"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових — для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше - знищення легкої ворожої техніки", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач наголошує, Сили оборони роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника. 

Пошук та знищення ворога також триває на Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км. кв. території Покровського району Донецької області.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", — підкреслив Сирський.
