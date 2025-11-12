Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині

Двоє мешканців Білозерки звернулися по допомогу до медиків.

На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ до лікарні звернулися двоє мешканців Білозерки. Чоловіки зазнали поранень.

Про це інформує Херсонська ОВА.

До лікарні звернулися двоє жителів Білозерки, які напередодні зранку потрапили під російський обстріл.

У чоловіків, віком 60 та 34 роки, діагностували вибухові травми та струс головного мозку.

Обох постраждалих шпиталізували.