Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині

Двоє мешканців Білозерки звернулися по допомогу до медиків.

Росіяни поранили двох цивільних на Херсонщині
На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ до лікарні звернулися двоє мешканців Білозерки. Чоловіки зазнали поранень.

До лікарні звернулися двоє жителів Білозерки, які напередодні зранку потрапили під російський обстріл. 

У чоловіків, віком 60 та 34 роки, діагностували вибухові травми та струс головного мозку. 

Обох постраждалих шпиталізували.
