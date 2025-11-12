7 корпус ДШВ: росіяни здійснили штурм Покровська на легкій техніці

Пілоти БПЛА бригади «Хижак» готують до вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом, 2 листопада 202

Російська армія здійснила штурм за допомогою легкої техніки на трасі Селідове–Покровськ, який мав частковий успіх.

Про це повідомляє 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Масований штурм Покровська ворога на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове–Покровськ, мав частковий успіх. Частину техніки вдалося знищити ще на підступах до Покровська, а частину – у самому місті. Продовжуються пошуково-ударні дії", — ідеться у повідомленні.

Лише за 11 листопада Сили оборони знищили у Покровську та на підступах до міста 5 мотоциклів та 5 автомобілів ворога.

Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська.

У Мирнограді ворог продовжує тиснути на оборону ЗСУ постійними атаками, однак потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для українських військ забезпечується.

"Фіксуємо плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. Штатні підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ залучені до операцій, що покращують тактичне становища оборонців Покровської агломерації та дозволяє їм виконувати визначені завдання", — наголошують у ДШВ.

У районі Мирнограду одна з бригад 7 корпусу ДШВ відбиває атаки малих груп противника по 2-4 особи, які цілодобово намагаються інфільтруватися у південно-східні околиці міста. Для коригування свого переміщення росіяни використовують дрони "Mavic", а для логістики – легку техніку, зокрема, мотоцикли.

"Ще один наш підрозділ у взаємодії з суміжниками стримує противника у Красному Лимані. Цей населений пункт росіяни розглядають як плацдарм для штурму Мирнограда з півночі. Десантники знищують окупантів та не дають ворогу реалізувати задум", — додають у 7 корпусі.

Ситуація у Покровську

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери. Також були дані про проникнення ворога в Мирноград – про це розповідав, зокрема, Сергій Стерненко.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.