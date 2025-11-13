З тимчасово окупованої території вдалось повернути підлітка з мамою

17-річний хлопець провів понад три роки в окупації.

З тимчасово окупованої території України у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалось повернути підлітка з мамою.

Про це повідомив начальник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він розповів, що 17-річний хлопець провів у російській окупації понад три роки в атмосфері страху примусової мобілізації до армії РФ.

“Російські військові регулярно ходили по домівках: перевіряли документи, проводили обшуки та допити. Навіть говорити українською було небезпечно, проте хлопець все одно навчався онлайн в українському коледжі”, - розповів глава ОП.

Андрій Єрмак подякував Українській мережі за права дитини та благодійному фонду “Хуманіті” за їх допомогу в порятунку родини.